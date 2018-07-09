Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Доллар немного снизился, евро чуть укрепился на старте торгов на Мосбирже . Рубль демонстрирует слабый рост по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,82-62,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,93 руб. — это на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 74,02 руб., повысившись на 1,5 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,66 коп. — до 67,92 руб.

К 10:01 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,49% и составила $77,49 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в августе повысилась на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,22% — до $74,07 за баррель.