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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов
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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Доллар немного снизился, евро чуть укрепился на старте торгов на Мосбирже. Рубль демонстрирует слабый рост по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,82-62,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,93 руб. — это на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Курс евро составил 74,02 руб., повысившись на 1,5 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,66 коп. — до 67,92 руб.
К 10:01 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,49% и составила $77,49 за баррель.
Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в августе повысилась на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,22% — до $74,07 за баррель.
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