Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект министерства.

На данный момент российские вина облагаются по льготной ставке.

Также ведомство предлагает отнести к подакцизным товарам и виноград, который используется при производстве вина.

Отмечается, что производители, которые использует в качестве сырья виноград, смогут получить налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.