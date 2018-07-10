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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,34%
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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,34% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов производства стекла, производства электронных комплектующих и компьютерного оборудования.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,34%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Infodisc Technology Co Ltd (TW:2491), которые подорожали на 0,71 п. (9,96%), закрывшись на отметке в 7,84. Котировки Young Optics Inc (TW:3504) выросли на 10,00 п. (9,95%), завершив торги на уровне 110,50. Бумаги Episil-Precision Inc (TW:3016) выросли в цене на 6,50 п. (9,92%), закрывшись на отметке 72,00.
Лидерами падения стали акции Yuan Jen Enterprises Co Ltd (TW:1725), цена которых упала на 1,85 п. (9,14%), завершив сессию на отметке 18,40. Акции Edimax Technology Co Ltd (TW:3047) поднялись на 0,77 п. (7,59%), закрывшись на уровне 9,38, а Taiwan Mobile Co Ltd (TW:3045) снизились в цене на 5,50 п. (4,93%) и завершили торги на отметке 106,00.
На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (529) превысило количество закрывшихся в минусе (288), а котировки 99 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,69%, или 0,51, достигнув отметки $74,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,70%, или 0,55, до $78,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,18%, или 2,30, до отметки $1.257,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,23% до 30,392, а котировки TWD/CNY упали на 0,14%, достигнув отметки 0,2173.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 93,88.
Investing.com Россия: последние новости
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