Межбюджетные трансферты переориентируют с учетом указа президента

Комментируя проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, она также сказала, что продолжится предоставление стимулирующих трансфертов. «Это и гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, и дотации для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций», — пояснила депутат.

Также, по ее словам, будет пересмотрена поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты и на крепкий алкоголь, расширение практики применения механизма «двух ключей» и предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых экономических зон и участников свободной экономической зоны.

Формирование национальных проектов будет проводиться с учетом включения в них механизмов координации с регионами и муниципалитетами, также отметила Гусева. В федеральных нацпроектах, по ее словам, будут установлены целевые показатели в региональном разрезе, которые в дальнейшем будут отражены в соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов.

Достижение установленных значений показателей будет учитываться при составлении отраслевых рейтингов эффективности работы регионов, а в отдельных случаях — при оценке деятельности губернаторов и при финансовом поощрении регионов за счет грантов. «И поскольку все регионы у нас разные, при формировании целевых показателей будут учитываться как текущее состояние отрасли на конкретной территории и необходимость ее модернизации, так и возможности региона. Это, безусловно, большой шаг вперед», — полагает первый зампред бюджетного комитета.