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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 1% — до 2351,69 пункта, индекс РТС поднялся на 1,06%, составив 1185,94 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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