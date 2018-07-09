Власти Норвегии не дают конкретных обязательств довести оборонные расходы до 2% ВВП

ОСЛО, 9 июля. / ТАСС /. Руководство Норвегии в преддверии саммита НАТО , который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, по-прежнему не готово сказать, когда и насколько королевство намерено приблизить уровень оборонных расходов к отметке в 2% от своего ВВП. О том, что конкретных ответов на эти вопросы пока нет, в понедельник заявила Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) глава правительства страны Эрна Сульберг

"На сегодняшний день мы не можем сказать, насколько [Норвегия увеличит оборонные расходы]. В этом уравнении слишком много неизвестных. Ничего более конкретного по этому поводу я сказать не могу", — заявила премьер-министр журналистам.

Руководство страны неоднократно подчеркивало, что в долгосрочной перспективе намерено довести уровень военных расходов до 2% от норвежского ВВП, однако конкретных сроков названо не было. Хотя в 2014 году страны альянса обязались стремиться к тому, чтобы достичь этого показателя в десятилетний срок, Норвегия, согласно текущим прогнозам, не сможет к 2024 году увеличить расходы на оборону с нынешних 1,59% от ВВП до двухпроцентной отметки. Впрочем, к настоящему моменту правоконсервативное правительство Эрны Сульберг, сменившее левую коалицию Йенса Столтенберга в 2013 году, увеличило расходы на оборону уже на четверть. В пересчете на душу населения Норвегия сейчас тратит на оборону больше, чем любая другая страна НАТО, за исключением США

Военный бюджет скандинавского королевства с населением в 5,3 млн человек в 2018 году должен достичь 57 млрд крон ($7,1 млрд). При этом для того, чтобы добиться отметки в 2%, эта цифра должна составлять порядка 70 млрд крон ($8,7 млрд) в год и довольно быстро расти вслед за приростом ВВП страны. Согласно текущим прогнозам норвежского минобороны , рост оборонных расходов пока не успевает за норвежским экономическим ростом и к 2020 году королевство будет тратить на оборону лишь около 1,5% своего ВВП, притом, что оборонный бюджет продолжат наращивать.

Сульберг уже несколько раз публично заявляла о том, что не считает удачным решение НАТО привязать целевые показатели расходов на оборону к показателю ВВП стран-членов. В США в свою очередь перед саммитом напомнили Норвегии о том, что страна так и не представила конкретного плана по достижению двухпроцентного показателя.