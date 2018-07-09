Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне

Рост азиатских рынков будет позитивно влиять на отечественный фондовый рынок в начале торгов понедельника, при этом нефтяные котировки будут поддерживать рубль.

ПРОГНОЗЫ

"С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются вслед за американскими индексами, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и продолжают торговаться выше 77 долларов за баррель. Торговые войны, перешедшие в реальное выражение между США Китаем 6 июля, а также давление Вашингтона на Иран и обвинения ОПЕК в манипулировании ценами на нефть пока не сказываются на курсе отечественной валюты", — комментирует Иван Марчена из Forex Club.

Аналитик ожидает, что пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля, а пара EUR/RUB — 73,35-74,6 рубля.

"Сегодняшний утренний рост нефтяных котировок поддержит рубль на открытии торгов. Если учесть продолжающийся рост европейской валюты, можно столкнуться с продолжением пятничной динамики: евро вверх, доллар вниз", — комментирует Вадим Иосуб из «Альпари».

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2320-2370 пунктов, по индексу РТС — 1160-1185 пунктов, прогнозирует Иосуб.

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2350-2355 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2360, 2370 пунктов, указывает он.

"После умеренно позитивного старта торгов мы можем увидеть попытки обновления месячного максимума по индексу Мосбиржи. При поддержке улучшившегося внешнего фона отечественные «быки» попытаются вытолкнуть его выше отметки 2360 пунктов", — говорит он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне позитивных данных американского рынка занятости.

Сейчас фьючерсы на американские индексы растут на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также дорожают: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 2,15%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,75%, японский Nikkei 225 — на 1,21%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 77,6 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,65% к предыдущим торгам).

Курс евро находится на уровне 1,1771 доллара против 1,1748 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно по основным индексам на укреплении рубля к доллару перед выходными.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,06% — до 2245,38 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16%, до 1173,47 пункта.