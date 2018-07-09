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Италия задолжала полтриллиона евро
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Италия задолжала полтриллиона евро 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Reuters
Из показателей потоков капитала еврозоны следует, что долги Италии Европейскому центральному банку этим летом достигнут 500 млрд евро, что свидетельствует о сохранении финансового дисбаланса еврозоны.
Согласно данным ЕЦБ, разница между входящими и исходящими трансграничными платежами Италии в настоящее время составляет минус 480 млрд евро и быстро растет. В то время как этот же показатель Германии почти достиг 1 трлн евро, пишет Financial Times.
В апреле статистическая служба Европейского союза представила данные по странам — членам ЕС с самым большим государственным долгом. Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).
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