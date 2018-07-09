Утром ожидается рост по индексу Мосбиржи и укрепление рубля 

Утром понедельника в преддверии открытия торгов на Мосбирже для российского рынка сложился, в целом, позитивный внешний фон со стороны основных мировых площадок. Азия торгуется в солидном плюсе: японский Nikkei 225 растет на 1,27%, а китайский индикатор фондового рынка CSI300 прибавляет 2,26%.
Китайский и гонконгский рынок последние две торговые сессии почти не реагировали на негатив, связанный с введением США торговых пошлин на ряд товаров. По всей видимости, игроки рынка считают, что весь возможный негатив уже заложен в цены активов и не желают принимать участия в распродажах в преддверии сезона ожидаемо сильных корпоративных отчетностей. К слову, сегодня в Гонконге пройдут первые торги акциями китайской Xiaomi — их динамика будет хорошим индикатором аппетита инвесторов к риску. В США фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,33%. В пятницу по Америке вышла очень слабая статистика рынка труда, доходность 10-летних бондов упала до 2,84% годовых — позитивно для рынка акций.
Нефть утром дорожает в пределах 0,5%. Баррель сырья марки Brent стоит $77,47, а Light — $74,13. Несмотря на решимость ОПЕК+ наращивать добычу, поддержку котировкам оказывают проблемы в ряде отдельных стран: Ливии, Венесуэле и Иране. В самих США сохраняется проблема с перегруженностью трубопроводной инфраструктуры — она устранится лишь в 2019 году.
Сегодня стоит обратить внимание на компании «Лукойл» и «Саратовский НПЗ»: они торгуются с дивидендом последний день — завтра будет дивидендная отсечка. Доходность «Лукойла» — 2,9%, «Саратовского НПЗ» — 9% годовых.
Среди релизов макростатистики внимания заслуживает индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны за июль в 11:30 мск (ожидается 9 пунктов) и торговый баланс Германии за май (ожидается 20,3 млрд евро).
Судя по всему, с учётом позитивного влияния внешнего фона, сегодня в первой половине дня стоит ожидать роста индекса МосБиржи. В пятницу по итогам вечерней сессии фьючерс на данный индикатор прибавил 0,16%. На валютном рынке по паре доллар-рубль ожидается нисходящая динамика. Эффект интервенций Минфина нивелирует снижение индекса доллара (DXY).