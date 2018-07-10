Рубль взял курс на укрепление

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника показывали разнонаправленную динамику. К 17.30 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,22% до 2367,98 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1200,28 пункта.

Рубль к вечеру подрос против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 62 руб, а пара евро/рубль опустилась ниже 73 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были бумаги “Камаза” (+3,31%) и котировки НЛМК (+2,08%). В лидерах падения были акции «Системы» (-2,08%) и котировки “Мегафона” (-1,85%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США открылись ростом основных индексов, которые недавно прибавили 0,2-0,6%. Важных макроэкономических данных опубликовано не было. Квартальная выручка и прибыль PepsiCo при этом превысили ожидания. В пятницу финансовые результаты представит ряд крупнейших американских банков. Индекс S&P500 продолжает движение в район максимумов июня 2800 пунктов, у которых рост может приостановиться.

На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.

Нефтяные котировки к вечеру ускорили темпы повышения и прибавляли 0,3-1,2%. Цены на нефть Brent на этой неделе растут опережающими темпами и приближаются к 80 долларам ввиду потенциальных перебоев с поставками из-за забастовок в Норвегии . Во вторник вечером повлиять на динамику рынков могут прогнозы Американского института нефти по запасам, а в среду — официальные данные Минэнерго и ежемесячный отчет ОПЕК . Напомним, что на прошлой неделе отчет Минэнерго показал неожиданный рост запасов нефти, оказав давление на котировки.

В среду из макроэкономических событий стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги , индекс цен производителей США за июнь и выступления нескольких представителей ФРС

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно и стремились удержать отвоеванные накануне позиции. Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, поднявшись до 2379 пунктов, а индекс РТС консолидировался в районе 1200 пунктов, располагаясь недалеко от максимумов мая. В дальнейшем «быки» наверняка будут действовать с большой осторожностью.

Пара доллар/рубль, после преодоления накануне нижней границы боковика” 62,50-64 руб стремилась в район 62 руб, несмотря на укрепление американской валюты на мировом рынке. Пара евро/рубль, после падения ниже 73 руб, стремилась в район 72,5 руб.

Российский фондовый рынок завершает торги у максимумов, продолжая получать поддержку от внешнего фона и ожиданий встречи президентов РФ и США, которые позволяют укрепиться и рублю. На данный момент об опасности коррекции предупреждают разве что технические индикаторы (в том числе близость американского S&P500 к июньским максимумам). В остальном настрой остается благоприятным.