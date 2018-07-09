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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Прайм 7 часов назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 1% — до 2351,69 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1185,94 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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