ОБЗОР — Рынок акций РФ снизился под напором нефтяных «медведей»

МОСКВА , 12 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций снизился по основным индексам, отыгрывая упавшую в среду нефть.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,6%, до 2322,06 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1177,5 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.20 мск снижался на 6 копеек, до 62,30 рубля, курс евро — на 11 копеек — до 72,72 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,41% — до 73,7 доллара за баррель. Но еще в среду стоимость нефти опускалась почти до 73 долларов за баррель

ИНДЕКСЫ ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖЕНИЕ

"Начало визита Трампа в Европу вернуло на рынки умеренный позитив, но падающая нефть не позволила российским индексам вырасти… Позитивный настрой на европейских фондовых площадках не смог пересилить влияние падающей нефти, от которой наши рынки традиционно зависят в большей степени. Лишь под самое закрытие на фиксации коротких позиций наметился едва заметный отскок, не сделавший, впрочем, погоды", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

Сезон корпоративных отчётов также может порадовать инвесторов, особенно интересными выглядят перспективы нефтяников и госбанков, указывает он.

"Тем не менее, негатива стабильно добавляет геополитика. В преддверии встречи Трампа и Путина госдепартамент США относительно газопровода «Северный поток — 2» сообщил, что «мы ясно дали понять, что компании, работающие с российским сектором экспорта энергоносителей, идут в бизнес, участие в котором влечет за собой санкции», — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270-2370 пунктов, а РТС — в коридоре 1165-1195 пунктов.

Индекс Мосбиржи тянет к поддержке на 2300 пунктов, и при ее пробое можно будет говорить о сломе локального восходящего тренда, считает Анна Бодрова из «Альпари». Однако пока у покупателей остаются шансы на реабилитацию, полагает она.

Ближайшее сопротивление стоит на отметке 2335 пунктов, в случае, если рынок вернется выше, к единичным покупателям присоединятся и другие, указывает аналитик.