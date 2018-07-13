На российском рынке акций ожидается отскок вверх

В пятницу, 13 июля, предполагается отскок вверх котировок российских акций. Нефть Brent стабилизировалась в районе $74-75 за баррель, и данную отметку можно считать справедливой на среднесрочную перспективу. Уровень 2400 п. по-прежнему представляется основной целью по индексу МосБиржи, промежуточной будет выступать отметка 2350 п.

Внешний фон позитивен. Китай воздержался от детализации планов возмездия США , которые анонсировали очередной раунд введения импортных пошлин против КНР. Риски тарифного ответа Китая сохраняются, тем не менее на рынки вернулись ожидания возобновления диалога между конфликтующими сторонами. Азиатские фондовые индексы выросли. Индекс Nasdaq 100 в США достиг нового максимума, S&P 500 закрылся на самом высоком уровне с февраля, прибавив 0.9%. Американский рынок акций, похоже, нацелился на новые рекорды в сезон отчетностей.