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На российском рынке акций ожидается отскок вверх
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На российском рынке акций ожидается отскок вверх 

Прайм 1 час назад
Фото: ФИНАМ
В пятницу, 13 июля, предполагается отскок вверх котировок российских акций. Нефть Brent стабилизировалась в районе $74-75 за баррель, и данную отметку можно считать справедливой на среднесрочную перспективу. Уровень 2400 п. по-прежнему представляется основной целью по индексу МосБиржи, промежуточной будет выступать отметка 2350 п.
Внешний фон позитивен. Китай воздержался от детализации планов возмездия США, которые анонсировали очередной раунд введения импортных пошлин против КНР. Риски тарифного ответа Китая сохраняются, тем не менее на рынки вернулись ожидания возобновления диалога между конфликтующими сторонами. Азиатские фондовые индексы выросли. Индекс Nasdaq 100 в США достиг нового максимума, S&P 500 закрылся на самом высоком уровне с февраля, прибавив 0.9%. Американский рынок акций, похоже, нацелился на новые рекорды в сезон отчетностей.
Для серьезного укрепления рубля мало причин, но вчера российская валюта удержалась от падения, благодаря высокому спросу на российские активы в свете снижения геополитической напряженности между США и Россией. Поэтому можно допустить, что рубль в ближайшее время попробует еще раз протестировать отметку 62 руб. /$ вниз.
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