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Инфляция в России: резкий рост, скорректированный на сезонность
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Инфляция в России: резкий рост, скорректированный на сезонность 

Прайм 2 часа назад
Фото: Брянск Today
Согласно данным Росстата, в июне годовая инфляция составила 2,3%, лишь немного замедлившись по сравнению с майскими 2,4%. Уже не впервые полученный результат расходится с выводом, который можно было сделать исходя из недельной статистики, на основе которой формируются ожидания экономистов, опрашиваемых Bloomberg. Эффект низкой базы в плодоовощном сегменте оказался единственным фактором, который способствовал дезинфляции, нивелировав влияние роста цен в остальных категориях потребительской корзины. Однако наиболее примечательным результатом стала месячная инфляция, которая, с поправкой на сезонность, ускорилась, по нашим оценкам, до 0,57%, существенно превысив значение в 0,33%, соответствующее целевому показателю Банка России.
Исходя из недельной статистики, месячная инфляция в июне должна была составить 0,3%, однако фактический результат оказался выше: 0,5%. Если ориентироваться на временной диапазон, который Росстат указывает в методологии расчета инфляции за месяц («фиксирование» изменений по состоянию на 21–25 число каждого месяца), то итоговое значение инфляции за июнь будет немного выше 0,3%, что соответствует годовой инфляции на конец месяца в 2,1%. В то же время, исходя из недельной статистики, дезинфляция носила менее выраженный характер, и по итогам июня годовая инфляция составила 2,3%, опустившись по сравнению с предыдущим месяцем всего на 0,1 пп.
Расхождение между результатом, полученным на базе недельной статистики, и фактическим показателем месячной инфляции является типичным и лишь немного неожиданным. К примеру, в июле 2017 г. представленная Росстатом оценка настолько сильно расходилась с ожиданиями (0,1% м/м против 0,5% исходя из недельной динамики), что ввела в заблуждение совет директоров Банка России: к заседанию 28 июля регулятор по-прежнему не располагал достоверной информацией относительно того, как необычно холодная весна отразилась на сроках созревания урожая и сезонной динамике инфляции в плодоовощном сегменте. Разница между нашим подходом и подходом Росстата к оценке месячной инфляции обсуждалась в материале Инфляция в июле: стоит ли полагаться на недельную статистику? от 7 августа 2017 г.
Цены на фрукты и овощи остаются единственным фактором, удерживающим потребительскую инфляцию от ускорения. Единственным сегментом потребительской корзины, где цены продолжили снижаться, оказался плодоовощной сегмент (-9,8% г/г против —2,8% в мае). В то же время рост цен на другие продукты питания (без учета фруктов и овощей) ускорился с 0,8% г/г до 1,1%, непродовольственные товары подорожали на 3,7% г/г (против 3,4% месяцем ранее), а инфляция в сегменте услуг даже превысила целевой показатель Банка России, достигнув 4,1% г/г (против 4,0% в мае).
Потребительская инфляция, очищенная от сезонности, ускорилась до 0,57% м/м. Основной причиной стал рост цен на продукты питания и особенно на мясо. В июне рост цен на мясную продукцию достиг 1,7% м/м против 0,4% в мае (обычно рост цен в июне, наоборот, замедляется). Однако, на наш взгляд, к этому результату нужно относиться с осторожностью, т.к. первая оценка инфляции Росстатом всегда содержит слишком мало деталей. В частности, в ней под категорией «мясо» объединяются и мясо птицы, и другие различные виды мясной продукции, а, например, динамика цен на сыр, чай, кофе и услуги общественного питания не раскрывается вовсе. На наш взгляд, все это может вести к искажениям в оценке месячной инфляции, очищенной от сезонности, и последующие релизы данных позволят получить более точную оценку.
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