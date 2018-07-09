В начале торгов курс доллара, по всей вероятности, останется под давлением

В пятницу движение вверх по индексу РТС замедлилось, но настрой на рынке в целом остался оптимистичным. На мировом валютном рынке наметилось ослабление доллара США (отчасти из-за ожиданий негативного влияния «торговых войн» на баланс внешней торговли США , отчасти из-за пересмотра ожиданий в отношении сроков подъема процентной ставки ЕЦБ ), что способствует усилению интереса инвесторов к развивающимся рынкам. В российском секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели Норникель (GMKN, +1.1%) и Сбербанк (SBER, +1.0%). Заметно подешевели акции Башнефти (BANE, —4.8%) и МТС (MTSS, —3.8%), что объясняется закрытием реестров «под дивиденды».

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камаза (KMAZ) подорожали на 3.3%, Кубаньэнерго (KUBE) — на 2.7%, Мегионнефтегаза ( MFGS ) — на 2.6%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.4% — 1.3%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Ослабление доллара США остается фактором поддержки интереса инвесторов к развивающимся рынкам, включая российский.

С позиций технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на формирование восходящего тренда по индексу РТС, но тренд пока не устойчивый.

На валютном рынке в начале торгов курс доллара, по всей вероятности, останется под давлением, возможны новые попытки «тестирования» отметки 63.0 по паре доллар-рубль.