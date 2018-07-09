В Госдуме раскритиковали проект Минфина по сокращению расходов

Глава Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов разъяснил в эфире НСН, почему Минфин планирует сократить расходы на культуру, здравоохранение и спорт.

Минфин РФ планирует сократить расходы в 2019 году на здравоохранение, культуры и национальную оборону, следует из проекта «Основные направления бюджетной политики», опубликованного на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам. На национальную оборону и здравоохранение затем планируется повысить траты в 2020-м и 2021-м году, а на культуру расходы будут планомерно снижаться.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов отметил, что предложения Минфина приведут к недовольству граждан страны, которая в сравнении с другими странами уже тратит намного меньше в социальной сфере (слушайте аудио).

«Я думаю, что правительство после 2014 года наметило четкие тенденции не на рост экономики и получение дополнительных доходов, а на практически тот же результат, но через сокращение расходов. Поэтому все эти три года такая политика ведется, и мы видели все тестирования на 10 процентов. На 2019 год тоже это планируется. Конечно, это отрицательный результат. У нас отрицательное отношение к этому, потому что мы и так в сравнении с другими странами по доле финансирования социальных статей от ВВП сильно отстаем», — сказал экономист.