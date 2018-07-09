Ещё
В Госдуме раскритиковали проект Минфина по сокращению расходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме раскритиковали проект Минфина по сокращению расходов 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов разъяснил в эфире НСН, почему Минфин планирует сократить расходы на культуру, здравоохранение и спорт.
Минфин РФ планирует сократить расходы в 2019 году на здравоохранение, культуры и национальную оборону, следует из проекта «Основные направления бюджетной политики», опубликованного на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам. На национальную оборону и здравоохранение затем планируется повысить траты в 2020-м и 2021-м году, а на культуру расходы будут планомерно снижаться.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов отметил, что предложения Минфина приведут к недовольству граждан страны, которая в сравнении с другими странами уже тратит намного меньше в социальной сфере (слушайте аудио).
«Я думаю, что правительство после 2014 года наметило четкие тенденции не на рост экономики и получение дополнительных доходов, а на практически тот же результат, но через сокращение расходов. Поэтому все эти три года такая политика ведется, и мы видели все тестирования на 10 процентов. На 2019 год тоже это планируется. Конечно, это отрицательный результат. У нас отрицательное отношение к этому, потому что мы и так в сравнении с другими странами по доле финансирования социальных статей от ВВП сильно отстаем», — сказал экономист.
В то же время министерство финансов предлагает увеличить расходы на национальную оборону и безопасность, отмечает ura.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Заявление Кудрина о нехватке средств на майские указы назвали саботажем Посетивший Москву американский сенатор заявил, что санкции не работают Минфин намерен отменить льготный акциз для российского вина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку98
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей120
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро50
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение