Почему «торговые войны» обрадовали рынок

Почему «торговые войны» так обрадовали рынок?

Начало "торговой войны" между Китаем США принесло на рынки оптимизм. Индексы взлетели вверх, а фьючерсы на американские индексы сегодня продолжают уверенное восхождение. В чем причина?

Профессиональные участники отмечают, что рынок очень не любит двигаться в ту сторону, которую ему указывают. Иными словами, рынок почти никогда не падает, если СМИ пестрят только негативными заголовками и подавляющее большинство среднестатистических инвесторов стремятся продавать.

Именно это мы видим сейчас. Действительно, в минувшую пятницу, когда торговые пошлины между Китаем и США вступили в силу, средства массовой информации только и делали, что обсуждали возможные негативные последствия. Очевидно, крупные игроки не могут играть на понижение, когда толпа также стремится заработать на падении, им просто некому будет продавать акции.

Лучший способ изменить настроение этой самой толпы — разогнать рынок, к тому же в США в ближайшее время пройдут масштабные байбеки — выкуп акций компаниями, а также стартует сезон корпоративных отчетов, что наверняка даст определенный повод для оптимизма.

Кстати, почти 90% компаний из индекса S&P 500 представят свои отчеты до 3 августа.

Первыми свои отчеты представят банки и финансовые компании: Citigroup, JPMorgan, PNC Financial, Wells Fargo, Bank of America и BlackRock.

По оценкам экспертов из банка Goldman Sachs, отчеты в целом будут достаточно сильными.

Тем не менее не стоит ожидать, что про "торговые войны" никто больше не вспомнит и рынок будет только расти. И хотя для Трампа падение индексов до выборов было бы крайне неприятным событием, такой вариант вполне возможен.

Дело в том, что ликвидность от мировых ЦБ , в первую очередь от ФРС , продолжает сокращаться, а именно доступность денег является ключевым фактором для динамики рынков.

Многие эксперты уже не раз приводили данные по корреляции американских индексов и операций Федрезерва по изъятию ликвидности. Вполне возможно, текущий рост будет последним рывком, а уже потом все вспомнят о торговых проблемах двух крупнейших экономик мира, узнают о том, какие последствия оказали пошлины на компании, и так далее.