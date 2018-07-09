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Противостояние США и Ирана не даст рынку нефти успокоиться
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Противостояние США и Ирана не даст рынку нефти успокоиться 

Прайм 8 часов назад
Cырьевой рынок достаточно резко качало на прошлой неделе. Новая июльская пятидневка может пройти относительно спокойно, если внешний фон не преподнесет неожиданных сюрпризов.
Пятничная статистика от Baker Hughes показала, что число буровых установок в США к 6 июля выросло сразу на 5 единиц, до уровня 1052 штуки. Это значит, что одним махом индикатор отыграл падение двух предыдущих недель, что является безусловным позитивом для «медведей». Рынок, впрочем, пока очень неохотно учитывает изменение настроений с этой стороны, хотя ранее активно включался в движение, когда индикатор снижался.
Между тем, другой фундаментальный катализатор сохраняет в силе вполне «бычий» локальный настрой. Риторика США в адрес Ирана с целью организовать глобальный сырьевой бойкот для ближневосточного государства может принести рынку нефти больше вреда и волатильности, чем кажется на первый взгляд. Речь идет о том, чтобы мировые покупатели перестали приобретать иранскую нефть, и сейчас думается, что большинство согласится с американским лобби и отойдет в сторону от Ирана. Если планы США реализуются, уровни запасов нефти в мире могут сокращаться, и тогда будет достаточно одной «искры», чтобы провоцировать резкие колебания цены на черное золото.
Сегодня утром баррель нефти марки Brent стоит $77,44 и поднимается на 0,4%. Пока у нефти есть все шансы остаться в коридоре $77-78, но перспектива более благоприятна для «быков» за счет спекулятивного фактора, чем для «медведей».
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