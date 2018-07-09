Цены на мясо курицы продолжают снижаться в Приморье 

В торговых сетях Приморского края продолжают снижаться цены на мясо курицы. По словам специалистов краевого департамента лицензирования и торговли самые доступные цены на социальные продукты в супермаркете «Реми» — за неделю курица здесь подешевела на 15 рублей, сообщает PRIMPRESS., — уточнили в ведомстве.
Кроме того, благодаря договору, подписание которого инициировал глава Приморья Андрей Тарасенко, на полках магазинов стало больше молочной продукции от местных производителей по доступным ценам.