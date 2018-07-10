Курс доллара продолжил рост, евро подешевел

Investing.com — Во вторник курс доллара продолжил рост против корзины других основных валют на фоне снижения курса евро. Неоднозначный отчет по экономическому росту Великобритании и политическая нестабильность в стране привели к негативному давлению на фунт.

В 16:28 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,25% до 94,04.

Евро подешевел против доллара: пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,1719, отступив от минимума сессии 1,1691.

Опубликованные во вторник данные показали, что индекс экономических настроений в Германии в июле снизился до минимального уровня за шесть лет из-за опасений о напряженности в торговых отношениях со США , которые снизили прогнозы по экономическому росту.

В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился до –24,7 в этом месяце по сравнению со значением июня –16,1. Значение за июль стало минимальным с августа 2012 года.

Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,33% до 111,19 — наивысшего значения с 21 мая.

Спрос на доллар остается высоким в связи с ожидаемым дальнейшим повышением процентной ставки ФРС в этом году.

Курс британского фунта повысился к доллару. Пара GBP/USD поднялась на 0,11% до 1,3273.

Согласно предварительному отчету об экономическом росте, который был опубликован во вторник, в мае ВВП Великобритании вырос на 0,3% по сравнению с ростом на 0,2% в апреле.

Опубликованный отчет показал смешанную картину в британской экономике: умеренный экономический рост, достигнутый благодаря сектору услуг, отчасти был перекрыт снижением показателей в строительном секторе и уменьшением объема промпроизводства.

Некоторые аналитики полагают, что отчет по росту экономики Великобритании дает дополнительные основания Банку Англии повысить процентную ставку в августе. Однако политическая нестабильность в стране может заставить чиновников центробанка Великобритании отложить это решение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может утратить лидерскую роль в своей Консервативной партии после того, как в понедельник Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Это оказалась уже третья отставка министра британского правительства за сутки. Министры предпочли уйти в отставку, чем поддерживать мягкий вариант выхода из состава ЕС , на котором настаивает премьер-министр Тереза Мэй.

Курс фунта повысился к евро. Пара EUR/GBP снизилась на 0,44% до 0,8823.