Ещё
Валютные резервы Китая достигли $3,112 трлн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Валютные резервы Китая достигли $3,112 трлн 

Прайм 9 часов назад
Фото: Reuters
По состоянию на конец июня текущего года валютные резервы Китая составляли 3,112 трлн долларов против 3,111 трлн долларов в конце мая, сообщает Dow Jones.
По сравнению с предыдущим месяцем резервы выросли на 1,5 млрд долларов.
Прайм: последние новости
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают - СМИ Стоит ли ждать обвала нефтяных цен, предсказанного Минфином РФ? Кудрин: Смягчение бюджетного правила на $5 позволило бы отложить повышение НДС на 6 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен24
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей117
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться84
ЕС дал Порошенко миллиард евро37
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение