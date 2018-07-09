Эксперты рассказали, когда биткоин будет стоить 7 тысяч долларов

В минувшие сутки биткоин подорожал почти на четыре процента и добрался до отметки в 6,9 тысячи долларов. И аналитики убеждены, что это не предел. Согласно их предсказаниям, в скором времени цена на биткоин может превысить отметку в 7 тысяч долларов.

Однако существует и другая точка зрения. Японский экономист и советник финансового исследовательского центра при университете Васеда Юкио Ногучи полагает, что рост популярности криптовалютных фьючерсов может привести к снижению курса биткоина и цене в шесть тысяч долларов, сообщает CoinMarketCap.

Ранее Пятый канал рассказывал, какую судьбу аналитики пророчат криптовалюте Ольги Бузовой.