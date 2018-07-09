Доллар приготовился достигнуть своего максимума

На этой неделе курс доллара достигнет своего максимума

Также на все развивающиеся рынки, включая российский, негативное влияние окажет эхо торговой войны между США и Китаем , полагают они. Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки . Ранее Трамп заявлял, что лидеры двух стран планируют поговорить "обо всем". По мнению вице-президента инвестиционного блока "Абсолют Частный банк" Сергея Мальцева , до встречи президентов волатильность торгов на валютном рынке будет низкой. Он прогнозирует движение доллара на этой неделе в диапазоне 62,5-63,5 рубля.

По словам главы управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрия Тулинова, размах колебаний на валютном рынке на этой неделе упадет еще и из-за начала сезона отпусков, традиционно небогатого на события. Помимо встречи Путина и Трампа, на ожидания инвесторов могут повлиять дальнейший новостной поток вокруг решений США и Китая в сфере внешней торговли и выход июньской статистики по инфляции в США, говорит Тулинов.

Мексики и Канады. В прошлую пятницу США ввели 25-процентные пошлины на ряд китайских товаров, их объем оценивается в 34 миллиарда долларов. Китай ответил зеркальными мерами. Трамп также пригрозил Китаю и новыми пошлинами, охватывающими товаров еще на 200 миллиардов долларов с возможностью их увеличения до 500 миллиардов долларов. Это уже практически весь объем китайского импорта в США, говорит руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. Подобные ограничения президент США пообещал также для Евросоюза

"И если это не прием для усиления переговорной позиции, а является началом глобальной торговой войны, то ее последствия затронут все страны и крайне негативно отразятся на росте мирового ВВП", — говорит Кочергин.

В этих условиях курс рубля не останется в стороне, и на него окажет влияние глобальное бегство капитала — при таком сценарии традиционно сильнее всего страдают валюты развивающихся стран, отмечает аналитик.

По мнению Тулинова, "торговая война" для произошедших событий — это пока слишком громкие слова.

"Решения о взаимных тарифах на продукцию стоимостью 34 миллиарда долларов существенные, но не критичные для масштабов внешней торговли стран. Для рынка важнее характер поступающих заявлений и то, как быстро стороны перейдут к переговорам, нежели ко "взаимоневыгодным" решениям", — считает он.