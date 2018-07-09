Названа сумма затрат на майский указ

Минфин предложил потратить почти 4 триллиона рублей на майский указ

Министерство финансов предложило в ближайшие три года потратить на исполнение майского указа президента почти четыре триллиона рублей. Это следует из "Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", опубликованных 8 июля на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В документе написано, что плановые расходы федерального бюджета на реализацию указа в следующем году составят почти 1,17 триллиона рублей, в 2020 — 1,247 триллиона, в 2021 — 1,474 триллиона.

Всего получается чуть более 3,89 триллиона. Эта сумма учитывает расходы на развитие национальных проектов.

Новый майский указ был подписан президентом Владимиром Путиным сразу после инаугурации 7 мая. Он развивает программы, начатые в 2014-2017 годах, и предполагает формирование 12 национальных проектов по разным направлениям социально-экономического развития.

Всего на реализацию указа до 2024 года потребуется 25 триллионов рублей, из которых надо найти источник для накопления восьми триллионов.