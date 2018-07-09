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Китай улучшит управление государственным финансовым капиталом
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Китай улучшит управление государственным финансовым капиталом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Китай улучшит управление государственным финансовым капиталом в целях лучшего обслуживания реального сектора экономики, предотвращения финансовых рисков и углубления финансовой реформы.
Государственный финансовый капитал является важной гарантией содействия национальной модернизации и обеспечения национальной финансовой безопасности, говорится в документе, опубликованном совместно ЦК КПК и Госсоветом КНР.
Согласно документу, цель совершенствования управления государственным финансовым капиталом заключается в оптимизации стратегического размещения государственного финансового капитала, повышении жизнеспособности и контроля над государственными финансовыми учреждениями, а также в сохранении и увеличении стоимости государственного финансового капитала.
В документе содержатся конкретные требования по улучшению управления государственным финансовым капиталом, включая совершенствование административной системы, законов и положений о государственном финансовом капитале и усиление надзора над государственным финансовым капиталом. -0-
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