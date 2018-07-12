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Британские банки не будут иметь свободного доступа к рынку ЕС
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Британские банки не будут иметь свободного доступа к рынку ЕС 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй предпочло «мягкий» вариант вывода страны из Европейского союза («Брекзит») — без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений, но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить британским банкам беспрепятственный доступ к единому рынку. Об этом сообщает «Интерфакс».
В четверг британское правительство опубликовало новый план «Брекзита» в форме так называемой белой книги (white paper).
Ранее министр Великобритании по делам «Брекзита» Доминик Рааб заявил, что, несмотря на соглашение с правилами ЕС в сфере торговли, Лондон оставит за собой право голоса в этом вопросе.
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