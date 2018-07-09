Инфляция готовится к взлету

Повышение НДС, очередная индексация тарифов и резкий рост цен на бензин могут привести к новому разгону инфляции. Июнь обещает стать последним месяцем ее замедления в годовом выражении.

По данным Росстата, в прошлом месяце потребительские цены выросли на 2,3%. Это всего на 0,1% меньше майского показателя и на столько же выше медианного прогноза экспертов. Экономисты, опрошенные Bloomberg , ожидали 2,2%. А некоторые даже допускали, что инфляция достигнет исторического минимума в 2,1%. В месячном же выражении инфляция в России в июне разогналась до 0,5% против 0,4% в мае.

Бензин с начала года подорожал на 10%. Совокупный платеж населения за услуги ЖКХ с 1 июля вырастет на 4% (как и в прошлом году), а рост тарифов на электроэнергию составит 5%. Увеличение налога на добавочную стоимость с текущих 18 до 20% запланировано на будущий год. Все это создаст дополнительную нагрузку на карман потребителя.

«Теперь хорошо видно, что низкая инфляция в России — это локальная, временная и предвыборная история, поэтому ожидать её повторения как минимум напрасно», — цитирует Finanz.ru аналитика «Альпари» Анну Бодрову

Рубль добавляет негатива

Ко всем прочим факторам давления на цены можно добавить еще и ситуацию на валютном рынке. В последние месяцы рубль достаточно существенно ослаб по отношению к доллару и евро, что также обычно разогревает инфляционные ожидания. Не добавляют оптимизма и определенные предпосылки к продолжению оттока капитала с развивающихся рынков, в том числе России, в долгосрочной перспективе.

«Соответственно, рубль тоже вряд ли будет на этом фоне чувствовать себя хорошо. На мой взгляд, действительно этот месяц станет последним в замедлении инфляции, по крайней мере, на ближайший квартал», — соглашается с коллегами аналитик БКС-Эксперсс Иван Копейкин

Завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая, в свою очередь, напоминает, что в летние месяцы обычно в игру включаются сезонные факторы, толкающие цены вниз — дешевеет плодоовощная продукция. К тому же, увеличение налоговой нагрузки, тарифов и ослабление национальной валюты действуют с определенным лагом.

«Это отразится попозже, может быть, осенью. В сентябре при сочетании разных факторов и преобладании все-таки тех, которые влияют на повышение инфляции, мы будем видеть ее большой рост», — пояснила эксперт «Ридусу»

При этом она отметила, что слабеющий рубль все-таки поддерживают достаточно высокие цены на нефть, поэтому сегодня он чувствует себя несколько лучше, чем предрекали аналитики 2−3 месяца назад. Соответственно, и на инфляцию валютный фактор влияет не так заметно.

«Более ощутимый рост цен может быть при сильной девальвации рубля. Оно, конечно, возможно, но пока маловероятно. Скорее всего, ослабление национальной валюты так и будет происходить постепенно», — поддерживает Копейкин.

Но в целом, по его мнению, инфляция в России будет потихонечку расти, и в этом году вполне может достичь целевого показателя ЦБ в 4%, а при негативном сценарии даже его перевыполнить. Дворецкая полагает, что по итогам года рост цен вряд ли превысит таргет Банка России.

Она не исключает, что при необходимости регулятор может даже вернутся к повышению ключевой ставки, чтобы не допустить подобного развития событий. Но это — в крайнем случае. Глава ведомства Эльвира Набиуллина — человек осторожный и ведет взвешенную умеренно-жесткую политику, напоминает эксперт. Пока Центробанк ограничился паузой в смягчении денежно-кредитной политики.

Спрос как преграда

Ключевая ставка — единственный инструмент, которым Банк России может влиять на инфляцию, отмечают экономисты. Единственный рыночный фактор, который ограничивает рост цен в текущей ситуации — слабость российской экономики. Пока что ВВП страны демонстрирует не слишком оптимистичные темпы роста. Соответственно, нет повода рассчитывать и на восстановление спроса.

Сейчас настроения бизнеса, компаний в целом постепенно ухудшаются, и экономическая активность тоже. На этом фоне вряд ли можно ожидать существенного роста доходов населения. Скорее, наоборот, продолжится их снижение, которое возобновилось после краткого весеннего всплеска. Возможно, в бюджетном секторе пройдет индексация зарплат.

«Но в целом по стране, наверное, будет не очень позитивная динамика в плане доходов, потому что сам бизнес не чувствует сейчас какого-то позитива. И, опять же, увеличение налоговой нагрузки явно будет не в пользу роста, как доходов, так и прибылей компаний», — сетует Копейкин.

Полностью переложить увеличение фискальных сборов на плечи потребителей у бизнеса вряд ли выйдет. Социологические исследования показывают, что россияне продолжают экономить даже на еде. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доля так называемых «черрипикеров» (охотников за скидками), продолжает расти. А самым популярным форматом торговых сетей остаются дискаунтеры.

«Если все будут перекладывать повышенный НДС в цену, просто наткнутся на то, что падение реальных доходов населения не позволит активно покупать по более высоким ценам. То есть, инфляционный эффект может быть не такой сильный, как некоторые предсказывают», — говорит Дворецкая.

Продовольственная инфляция традиционно несколько выше общей потребительской, но сильного роста цен на еду опасаться не стоит, считает Копейкин. Помимо слабого спроса определенную роль здесь играет и замещение импорта в этой сфере. Поэтому цены на продукты к концу года вырастут, по грубым оценкам, примерно на 6−7%.