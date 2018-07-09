Росстандарт начнет наказывать за недолив бензина на АЗС

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте) готовятся поправки к законам, которые позволят решить проблему постоянного недолива бензина на автозаправочных станциях. Об этом сообщила газета «Известия».

Проверяющий орган, коим является Росстандарт, сможет, согласно обновленному законодательству, проводить контрольные закупки на АЗС с целью выявления фактов недолива. Недобросовестных продавцов топлива будут облагать оборотными штрафами, а на самих заправках введут новые правила учета и контроля дизеля и бензина.

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росстандарта.

В настоящее время разрабатывается шесть мероприятий, которые помогут справиться с проблемой недолива.