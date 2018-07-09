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Росстандарт начнет наказывать за недолив бензина на АЗС
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Росстандарт начнет наказывать за недолив бензина на АЗС 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте) готовятся поправки к законам, которые позволят решить проблему постоянного недолива бензина на автозаправочных станциях. Об этом сообщила газета «Известия».
Проверяющий орган, коим является Росстандарт, сможет, согласно обновленному законодательству, проводить контрольные закупки на АЗС с целью выявления фактов недолива. Недобросовестных продавцов топлива будут облагать оборотными штрафами, а на самих заправках введут новые правила учета и контроля дизеля и бензина.
«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росстандарта.
В настоящее время разрабатывается шесть мероприятий, которые помогут справиться с проблемой недолива.
Ранее Федерация автовладельцев России рассказала об обмане автолюбителей на АЗС.
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