Пониженный акциз на некоторые вина может исчезнуть

Министерство финансов РФ предложило с 2019 года отменить пониженный акциз на тихие и игристые вина с защищённым географическим наименованием российского производства. Отмена пониженного акциза коснётся как и производимых в России вин, так и ввозимых на её территорию.

Помимо этого, ведомство планирует увеличить в два раза ставки акциза на винные напитки, произведённые без добавления этилового спирта. Таким образом, она составит 36 рублей за литр и будет повышаться каждый год.

Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».