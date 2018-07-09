Ещё
Пониженный акциз на некоторые вина может исчезнуть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пониженный акциз на некоторые вина может исчезнуть 

News.ru 15 часов назад
Министерство финансов РФ предложило с 2019 года отменить пониженный акциз на тихие и игристые вина с защищённым географическим наименованием российского производства. Отмена пониженного акциза коснётся как и производимых в России вин, так и ввозимых на её территорию.
Помимо этого, ведомство планирует увеличить в два раза ставки акциза на винные напитки, произведённые без добавления этилового спирта. Таким образом, она составит 36 рублей за литр и будет повышаться каждый год.
Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».
News.ru: последние новости
Прогнозы на жизнь: что ждет россиян после футбола Кудрин сомневается в исполнении майского указа Путина Американский сенатор призвал отменить антироссийские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку98
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей120
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро50
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение