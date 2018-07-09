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ЕС дал Порошенко миллиард евро
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ЕС подтвердил выделение миллиарда евро помощи Киеву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo
В Совете ЕС подтвердили решение о предоставлении Киеву миллиарда евро помощи, сообщается в Twitter организации.
"Перед саммитом ЕС-Украина Евросоюз согласился выделить Украине еще миллиард евро в виде макрофинансовой помощи", — говорится в записи.
Данную меру Совет ЕС одобрил еще 26 июня. Средства планируется перечислить двумя траншами в течение двух с половиной лет.
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Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.
В понедельник в Брюсселе состоятся переговоры руководства Евросоюза, в том числе главы ЕК Жана-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска, с президентом Украины Петром Порошенко. Это первый саммит с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС в 2016 году.
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