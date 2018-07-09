ЕС дал Порошенко миллиард евро

ЕС подтвердил выделение миллиарда евро помощи Киеву

Совете ЕС подтвердили решение о предоставлении Киеву миллиарда евро помощи, сообщается в Twitter организации.

"Перед саммитом ЕС-Украина Евросоюз согласился выделить Украине еще миллиард евро в виде макрофинансовой помощи", — говорится в записи.

Данную меру Совет ЕС одобрил еще 26 июня. Средства планируется перечислить двумя траншами в течение двух с половиной лет.

Предыдущая программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы Киев получил 1,2 миллиарда в обмен на проведение реформ. Последний транш Еврокомиссия , как распорядитель программы, не предоставила, поскольку власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.