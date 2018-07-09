Льготные акцизы на российские вина предложили отменить

Минфин предложил отменить с 2019 года льготные акцизы для российских вин

Минфин предложил отменить с 2019 года льготные акцизы для тихих и игристых вин, произведенных в России , следует из проекта разработанных ведомством «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», документ опубликован на сайте бюджетного комитета Госдумы «Отмена с 2019 года пониженной ставки акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, с установлением единой ставки акциза на вина и игристые вина (шампанские) как производимые на территории Российской Федерации, так и ввозимые на территорию Российской Федерации», — говорится в документе. Также Минфин предлагает отнести к подакцизным товарам виноград, используемый производителями винодельческой продукции при производстве вина, игристого вина (шампанского), дистиллятов полного цикла производства (винного, виноградного, коньячного) и предоставить указанным производителям, использующим в качестве сырья виноград собственного производства, налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.