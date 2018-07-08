Минфин намерен сохранить ставки акцизов в 2019-2020 гг.

Минфин РФ предлагает сохранить на уровне, установленном в Налоговом кодексе, ставки акцизов на 2019-2020 годы, в 2021 году проиндексировать их на 4%. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», размещенном на сайте бюджетного комитета Госдумы , передает ТАСС

«Сохранение на уровне, установленном действующим законодательством о налогах и сборах, ставок акцизов на 2019-2020 годы. Индексация ставок акцизов на 2021 год в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции (4%)», — говорится в документе.