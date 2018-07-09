Налоговые льготы в РФ в 2018 г. превысят 3 трлн руб.

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» Министерство финансов оценило общую сумму всех налоговых льгот, которыми пользуются российские налогоплательщики в 2018 году, в 3,095 триллиона рублей.

В проекте ∎Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов∎ впервые включен блок, посвященный налоговым расходам бюджетной системы РФ. Это выпадающие доходы бюджета, связанные с налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и таможенным платежам, которые предоставляются российским налогоплательщикам в качестве государственной поддержки.

Такие налоговые расходы, по оценке ведомства, год от года будут увеличиваться: если в 2015 году они составляли 1,9 трлн руб., то в 2018 г. — уже 3,095 трлн руб. В 2019 году планка поднимется до 3,194 трлн руб., 3,286 триллиона рублей и 3,361 триллиона рублей составят расходы в 2020 и 2021 годах соответственно.

Лидеры-льготники

Минфин классифицирует налоговые расходы по госпрограммам, в рамках которых они предоставляются. Больше всего преференций, по оценке ведомства, приходится на госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В текущем году на нее приходится 1,221 трлн руб. налоговых расходов, в 2019 году их сумма вырастет до рекордных 1,314 трлн руб.. После этого показатель будет снижаться: до 1,272 триллиона рублей в 2020 году и 1,25 триллиона рублей в 2021 году.

Второе место по сумме льгот занимает госпрограмма «Развитие сельского хозяйства». На нее приходится почти 451 млрд руб. налоговых расходов в текущем году. В следующие три года сумма преференций аграриям будет расти до 484 миллиарда рублей, 518,6 миллиарда рублей и 555,8 миллиарда рублей соответственно.

По объемам получаемых льгот лидируют также госпрограммы по развитию Калининграда, развитию фармацевтической промышленности, развитию внешнеэкономической деятельности, транспортной системы, науки и технологий. Льготы по страховых взносам

Растет и суммарный объем льгот по страховым взносам в РФ. В 2018 году он достиг 113,233 млрд руб. Годом ранее общая сумма таких льгот составляла 103,778 млрд руб. Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды взымаются с фонда отплаты труда, они составляют 30%. При этом 22% поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС) и 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Взносы взымаются с зарплат в пределах устанавливаемой каждый год величины. Заработная плата, превышающая предельный уровень, облагается по ставке 10%, которые поступают в ПФР. Льготами по страховым взносам сейчас пользуется немало работодателей. Однако многим из них преференции предоставили только на срок переходного периода. По большей части, он истекает в 2018 году. В случае, если льготы не продлят, с 2019 года по полной ставке страховые взносы будут будут платить организации малого бизнеса, которые пользуются упрощенной системой налогообложения (УСН), индивидуальные предприниматели, применяющие патент, благотворительные организации, НКО в сфере создания общественных благ, а также аптечные организации, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Льготными ставками продолжат пользоваться организации в сфере ИТ, резидентов Сколково и особых зон в Крыму, Калининграде и Владивостоке. По оценке Минфина, в результате общая сумма налоговых расходов бюджетной системы по страховым взносам в 2019 году снизится более чем вдвое: до 43,5 миллиарда рублей. Но в 2020 и 2021 годах сумма предоставленных льгот по страховым взносам будет расти — до 46 миллиардов и 49 миллиардов рублей.