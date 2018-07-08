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Расходы на здравоохранение вырастут почти на 100 миллиардов рублей
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Расходы на здравоохранение вырастут почти на 100 миллиардов рублей 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Российская Газета
В ближайшие три года расходы бюджета на здравоохранение вырастут почти на 100 млрд рублей — с 479,7 млрд в нынешнем году до 572,5 млрд руб. — в 2021-м.
Об этом говорится в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, который размещен на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.
При этом в 2019 году на здравоохранение планируется потратить 459,5 млрд руб., в 2020 году — 563,2 млрд руб., в 2021 году — 572,5 млрд руб. Расходы нынешнего года на медицину составляют 479,7 млрд руб.
Расходы консолидированного бюджета России на социальную политику будут основными в бюджетной системе страны в 2019-2021 годах и будут составлять около 12% ВВП ежегодно, отмечается в документе.
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