Расходы на здравоохранение вырастут почти на 100 миллиардов рублей

В ближайшие три года расходы бюджета на здравоохранение вырастут почти на 100 млрд рублей — с 479,7 млрд в нынешнем году до 572,5 млрд руб. — в 2021-м.

Об этом говорится в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, который размещен на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.

При этом в 2019 году на здравоохранение планируется потратить 459,5 млрд руб., в 2020 году — 563,2 млрд руб., в 2021 году — 572,5 млрд руб. Расходы нынешнего года на медицину составляют 479,7 млрд руб.