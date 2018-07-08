Россия предрекла обвал цен на нефть

Минфин РФ не исключил повторения обвала цен на нефть на манер 2014 года

Обвал цен на нефть может повториться, если котировки нефти останутся выше долгосрочных равновесных уровней. Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". По оценкам Минфина, цены на нефть в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка. "Однако наблюдаемые сейчас высокие цены поддерживаются преимущественно временными факторами, включая геополитические", — говорится в документе. В частности, Минфин напоминает, что в 2018 году произошел невероятно быстрый обвал добычи в Венесуэле (производство страны сократилось на треть ниже квоты ОПЕК ). "Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти", — считают в Минфине. Складывающая сейчас ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011 — 2013 годов, говорится в документе Минфина. Тогда маржинальные издержки извлечения цен на нефть находились на уровнях порядка 80 — 90 долларов США за баррель, однако несмотря на это цены на нефть находились выше долгосрочного равновесия, колеблясь около 110 долларов США за баррель. По мнению Минфина, этому способствовала комбинация факторов, включая "Арабскую весну" 2011 года, спровоцировавшая войны в Ливии Сирии , которые обвалили добычу этих стран. "В 2012 году экспорт нефти Ирана был значительно подорван санкциями ООН из-за ядерной программы. Затем, после периода высоких цен 2011 — 2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50 — 60 долларов США за баррель. Таким образом, если стоимость нефти продолжат оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно — США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", — говорится в документе Минфина.