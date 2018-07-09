Администрация Трампа заморозила медстраховку

Выплаты медицинским страховым компаниям в размере $10,4 млрд заморожены в соответствии с правительственной программой платежей в целях выравнивания риска: деньги компаний с более здоровыми клиентами передают тем, у кого они болеют больше.

В соответствии с Законом о доступном здравоохранении, страховым компаниям полагаются миллиарды долларов. Однако администрация Трампа отказывается их платить, ссылаясь на решение суда.

На самом деле решения вынесли два судебных органа: федеральные суды в Массачусетсе и в Нью-Мексико. Первый не нашел никаких проблем в формуле перераспределения платежей, а второй заявил, что правительство использует неточную формулу. В итоге администрация Трампа 7 июля направила письмо, в котором заявила, что противоречивые судебные решения не дают ей распределять средства.

“В результате этого судебного процесса платежи и сборы в целях выравнивания рисков приостанавливаются”, — заявила администратор Центров администрирования программ Medicare и Medicaid Сима Верма.

Центр обратился в суд Нью-Мексико с требование пересмотреть решение. Крупные страховые компании, разочарованные действиями администрации президента , уже предупреждают о возможном росте тарифов для клиентов. Взносы вырастут для миллионов граждан, а также для малого бизнеса.

Конец Obamacare

Впрочем, Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал, что дешевой медстраховке придет конец. Он, в частности, обещал отменить Закон о доступном здравоохранении, известный как Obamacare.

В прошлом году контролируемый республиканцами Конгресс не смог не только отменить закон, но и изменить его. Однако Трамп издал ряд указов, которые ослабили законодательство. Благодаря Obamacare медицинскую страховку получили около 20 млн американцев. Крупные страховые компании уже заявили, что администрация Трампа вмешивается в работу системы, которая отлично работает. Они также отметили, что действия администрации нанесут удар по самым незащищенным, приведя «к значительному увеличению страховых взносов для миллионов людей и владельцев малого бизнеса в 2019 году и могут вылиться в значительное сокращение выбора планов медицинского страхования».