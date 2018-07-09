Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,27%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефтепродуктов, цементной промышленности и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 1,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi real est (SE:4020), которые подорожали на 0,84 п. (6,18%), закрывшись на отметке в 14,44. Котировки Nama chems co (SE:2210) выросли на 1,45 п. (5,01%), завершив торги на уровне 30,40. Бумаги Amana Insurance (SE:8310) выросли в цене на 0,66 п. (3,18%), закрывшись на отметке 21,40.

Лидерами падения стали акции Alhokair (SE:4240), цена которых упала на 0,84 п. (3,90%), завершив сессию на отметке 20,68. Акции United Electronics (SE:4003) поднялись на 2,30 п. (3,87%), закрывшись на уровне 57,10, а AlJazira Mawten REIT (SE:4331) снизились в цене на 0,40 п. (2,70%) и завершили торги на отметке 14,40.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (104) превысило количество закрывшихся в минусе (65), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Alhokair (SE:4240) упали до минимума, подешевев на 3,90%, 0,84 п., и завершили торги на отметке 20,68. Котировки акций Nama chems co (SE:2210) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 5,01%, 1,45 п., и завершили торги на отметке 30,40.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,12%, или 0,09, достигнув отметки $73,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,80%, или 0,62, до $77,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,66%, или 8,30, до отметки $1.264,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,31% до 4,4168, а котировки USD/SAR повысились на 0,03%, достигнув отметки 3,7511.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 93,53.