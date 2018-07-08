Премьер Госсовета КНР прибыл в Германию для межправительственных консультаций 

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл в Германию с официальным визитом для межправительственных консультаций.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Ранее Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что Китай и Евросоюз должны расширять сотрудничество и совместно противостоять вызовам односторонности и протекционизма.
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