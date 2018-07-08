Прогноз: рост экономики Китая по итогам первой половины 2018 года составит 6,7 процента

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — По прогнозам аналитиков, рост экономики Китая за первую половину 2018 года составит 6,7 процента, что хотя немного ниже темпов роста за первый квартал /6,8 процента/, но все же говорит об устойчивости китайской экономики.

Несмотря на некоторые внешние факторы нестабильности, в китайской экономике продолжает нарастать тенденция к улучшению на фоне восстановления глобальной экономики, появляются новые стимулы роста, улучшается ситуация на рынке недвижимости, говорится в докладе, подготовленном международным институтом финансовых исследований вместе с Банком Китая

Главный экономист Банка «Цзяотун» Лянь Пин также предсказывает рост на уровне 6,7 процента.

Во втором квартале года вклад потребления и инвестиций в экономический рост может составить 70 и 35 процентов соответственно. Несмотря на то, что чистый экспорт внес негативный вклад в рост, его быстрое расширение стимулировало рост производства и инвестиций, заявил Лянь Пин.

Что касается прогнозов на второе полугодие, то, по мнению главного экономиста CITIC Securities Чу Цзяньфана, рисков рецессии не предвидится, экономика сохранит устойчивость, ожидается рост промышленных инвестиций, инфраструктурные инвестиции будут стабильными, улучшится внешний спрос.