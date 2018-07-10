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В петербургских и московских компаниях прекратился рост зарплат
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В петербургских и московских компаниях прекратился рост зарплат 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Рост зарплат в частных компаниях Москвы и Петербурга остановился, передает Мойка78 со ссылкой на исследование HeadHunter на первые 6 месяцев 2018 года.
Согласно опубликованной в исследовании информации, заработные платы москвичей остались на прошлогоднем уровне, а доходы жителей Северной столицы и вовсе сократились на 2%.
При этом зарплаты представителей бюджетной сферы растут и в Петербурге, и в Москве.
Сохранение доходов на прежнем уровне эксперты связывают со стабилизацией российской экономики.
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