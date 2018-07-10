В петербургских и московских компаниях прекратился рост зарплат

Рост зарплат в частных компаниях Москвы Петербурга остановился, передает Мойка78 со ссылкой на исследование HeadHunter на первые 6 месяцев 2018 года.

Согласно опубликованной в исследовании информации, заработные платы москвичей остались на прошлогоднем уровне, а доходы жителей Северной столицы и вовсе сократились на 2%.

При этом зарплаты представителей бюджетной сферы растут и в Петербурге, и в Москве.

Сохранение доходов на прежнем уровне эксперты связывают со стабилизацией российской экономики.