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Эксперты ожидают рост ВВП Китая в первом полугодии на уровне 6,7%
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Эксперты ожидают рост ВВП Китая в первом полугодии на уровне 6,7% 

Прайм 4 часа назад
ПЕКИН, 8 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП Китая в первом полугодии 2018 года составит 6,7%, прогнозируют китайские эксперты и финансовые институты, мнение которых приводит агентство Синьхуа.
"Несмотря на наличие некоторый внешних факторов неопределенности, экономика Китая продолжает сохранять тенденцию улучшения на фоне восстановления мировой экономики, растут новое импульсы развития", — приводит агентство выдержку из прогноза исследовательского центра по финансам при Банке Китая.
Главный экономист Банка Коммуникаций Лянь Пин также прогнозирует рост в 6,7% по итогам первого полугодия.
Главный экономист CITIC Securities Чу Цзяньфан уверен, что по итогам полугодия не возникнет большого риска рецессии и экономика останется стойкой благодаря растущим инвестициям в промышленность, стабильным инвестициям в инфраструктуру и растущему внешнему спросу.
В 2017 году темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году. С общим объемом ВВП 82,2 триллиона юаней (около 12,2 триллиона долларов) Китай в прошлом году сохранил за собой статус второй экономики мира вслед за США. По итогам первого квартала текущего года ВВП Китая вырос на 6,8%.
Данные по итогам первого полугодия и второго квартала будут опубликованы 16 июля.
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