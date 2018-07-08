Эксперты ожидают рост ВВП Китая в первом полугодии на уровне 6,7%

ПЕКИН, 8 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП Китая в первом полугодии 2018 года составит 6,7%, прогнозируют китайские эксперты и финансовые институты, мнение которых приводит агентство Синьхуа

"Несмотря на наличие некоторый внешних факторов неопределенности, экономика Китая продолжает сохранять тенденцию улучшения на фоне восстановления мировой экономики, растут новое импульсы развития", — приводит агентство выдержку из прогноза исследовательского центра по финансам при Банке Китая

Главный экономист Банка Коммуникаций Лянь Пин также прогнозирует рост в 6,7% по итогам первого полугодия.

Главный экономист CITIC Securities Чу Цзяньфан уверен, что по итогам полугодия не возникнет большого риска рецессии и экономика останется стойкой благодаря растущим инвестициям в промышленность, стабильным инвестициям в инфраструктуру и растущему внешнему спросу.

В 2017 году темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году. С общим объемом ВВП 82,2 триллиона юаней (около 12,2 триллиона долларов) Китай в прошлом году сохранил за собой статус второй экономики мира вслед за США . По итогам первого квартала текущего года ВВП Китая вырос на 6,8%.

Данные по итогам первого полугодия и второго квартала будут опубликованы 16 июля.