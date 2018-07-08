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В 2017 году валовая продукция лесного хозяйства Китая превысила 7 трлн юаней
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В 2017 году валовая продукция лесного хозяйства Китая превысила 7 трлн юаней 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Гуйян, 8 июля /Синьхуа/ — В 2017 году валовая продукция лесного хозяйства Китая достигла 7,1 трлн юаней /1 долл. США — 6,6 юаня/, в этом секторе было занято 52 млн человек.
Об этом стало известно корр. агентства Синьхуа на ежегодном заседании Гуйянского международного форума «Экологическая цивилизация-2018», проходящем в городе Гуйян, административном центре провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.
По статистике Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, в прошлом году экспорт продукции лесного хозяйства Китая достиг 150 млрд долларов США, Китай сохранил статус крупнейшей в мире страны по объемам производства, торговли и потребления таких изделий.
Во многих районах Китая лесное хозяйство стало ведущей отраслью, способствующей развитию местной экономики и увеличению доходов крестьян. Оно также играет важную роль в борьбе с бедностью в горных районах страны.
Заместитель начальника управления Пэн Юдун отметил, что потенциальные возможности развития лесного хозяйства Китая огромны. По его словам, в стране насчитывается 4,6 млрд му /1 га = 15 му/ лесных угодий, 6 млрд му степей и 800 млн му водно-болотных угодий.
Чиновник заявил, что в будущем в стране значительные усилия будут сосредоточены на развитии лесного туризма и расширении производства высококачественных и экологически чистых видов продукции лесного хозяйства. -0-
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