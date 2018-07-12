Ещё
Китай резко ослабил курс юаня к доллару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: EPA
Народный банк Китая в четверг на фоне очередного витка обострения торгового спора с США резко ослабил курс юаня к доллару на 0,73%, свидетельствуют данные регулятора.
США испытывают значительный дефицит в торговле с Китаем. Вашингтон многократно обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, которое стимулирует китайский экспорт в США. В последние недели администрация Дональда Трампа стала вводить пошлины на китайские товары, Пекин вводит ответные пошлины.
В четверг регулятор установил средний обменный курс на уровне 6,6726 юаней за доллар, что на 492 пункта больше чем в среду, когда курс составил 6,6234.
С начала недели ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последних двух недель курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимум с августа 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС105
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом199
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки52
Путин нашел для Мутко новую работу82
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение