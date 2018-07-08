Ещё
«Санкции против России не работают»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Джонсон заявил, что санкции США против России не работают 

ТАСС 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Экономические санкции, введенные Соединенными Штатами против России, "не работают". Об этом заявил в обнародованном в субботу интервью газете The Washington Examiner председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон. Он входил в состав делегации американских законодателей-республиканцев, посетивших Санкт-Петербург и Москву с 30 июня по 5 июля.
"Совсем не похоже, чтобы они [санкции] оказали какой-то реальный экономический эффект", — поделился Джонсон с изданием своими впечатлениями от поездки. "Вы их вводите, а потом никто не пытается проанализировать: "А работают ли они [санкции]?" Только находясь под сильным давлением, можно признать, что санкции против России работают", — добавил он.
В то же время сенатор дал ясно понять, что не выступает за полную отмену санкций против Москвы, а лишь предлагает их пересмотреть, сделать "более избирательными", что, по его словам, позволит Вашингтону "не настроить против себя российский народ".
"У меня такое ощущение, что адресные санкции против олигархов, против членов правительства будут "кусаться" и, возможно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение", — заметил Джонсон.
Он подчеркнул, что сейчас, после поездки, он попытается найти пути выстраивания доверительных отношений между двумя странами.
"Россия хочет восстановить сферы своего влияния, которое у них было во времена Советского Союза. И если вы не хотите, чтобы это произошло, вам нужно решительно давать отпор. Однако это не значит, что мы должны быть врагами", — считает сенатор.
Как указал Джонсон, его тревожит то, что Конгресс "чрезмерно отреагировал" на приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, одобрив летом прошлого года законопроект "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который обязал администрацию президента Дональда Трампа ввести карательные меры.
"Мы сделали из мухи слона, утверждая, что это — самая большая угроза демократии. Нам нужно честно оценить, что на самом деле произошло, как это отразилось, и какое воздействие оказывают наши санкции — позитивное или негативное", — сказал сенатор.
В состав делегации также входили сенаторы Ричард Шелби, Джон Кеннеди, Джон Хувэн, Джон Тун, Джерри Моран, Стив Дэйнес и член Палаты представителей Кей Грэйнджер. В Москве они встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. Визит проходил на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.
ТАСС: последние новости
Трамп раскритиковал Германию за низкие расходы на оборону и закупку топлива у России "Известия": Минтруд пересмотрит набор продуктов потребительской корзины к 2021 году Россия и Япония инициировали в ВТО дискуссию о торговой политике США
Комментарии30  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова хочет замуж за Черышева55
На набережной в Москве застрелили человека11
В Таиланде началась операция по спасению детей4
Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены389
Появилось видео с места крушения МиГ61
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия
00:47
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение