«Санкции против России не работают»

Сенатор Джонсон заявил, что санкции США против России не работают

"Совсем не похоже, чтобы они [санкции] оказали какой-то реальный экономический эффект", — поделился Джонсон с изданием своими впечатлениями от поездки. "Вы их вводите, а потом никто не пытается проанализировать: "А работают ли они [санкции]?" Только находясь под сильным давлением, можно признать, что санкции против России работают", — добавил он.

В то же время сенатор дал ясно понять, что не выступает за полную отмену санкций против Москвы, а лишь предлагает их пересмотреть, сделать "более избирательными", что, по его словам, позволит Вашингтону "не настроить против себя российский народ".

"У меня такое ощущение, что адресные санкции против олигархов, против членов правительства будут "кусаться" и, возможно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение", — заметил Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас, после поездки, он попытается найти пути выстраивания доверительных отношений между двумя странами.

"Россия хочет восстановить сферы своего влияния, которое у них было во времена Советского Союза. И если вы не хотите, чтобы это произошло, вам нужно решительно давать отпор. Однако это не значит, что мы должны быть врагами", — считает сенатор.

Как указал Джонсон, его тревожит то, что Конгресс "чрезмерно отреагировал" на приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, одобрив летом прошлого года законопроект "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который обязал администрацию президента Дональда Трампа ввести карательные меры.