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Иностранцы перестают инвестировать в США
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Прямые иностранные инвестиции в США сократились на 32% в 2017 году 

ТАСС 16 часов назад
Фото: EPA
Прямые иностранные инвестиции в экономику США сократились на 32% или $120 млрд в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило в среду Бюро экономического анализа министерства торговли США.
"Прямые вложения иностранных инвесторов в США составили в 2017 году, согласно предварительным оценкам, $259,6 млрд Это на 32% меньше по сравнению с $379,7 млрд, которые были вложены в 2016 году. И это ниже среднего показателя по 2014-2016 годам — $359,9 млрд", — отмечается в распространенном заявлении.
На долю приобретения американских компаний приходится 97,5% всех инвестиций или $253,2 млрд, указал vинторг.
"Самым крупным инвестором в прошлом году была Канада — $66,2 млрд, за ней следуют Великобритания — $40,9 млрд, Япония — $34 млрд, и Франция — $23,1 млрд На долю европейских стран приходится 40% инвестиций", — подчеркивается в заявлении.
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