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Исаев: Беспокоит проблема занятости людей предпенсионного возраста
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Исаев: Беспокоит проблема занятости людей предпенсионного возраста 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
На страницах "Российской газеты" я уже писал о том, почему изменения необходимы, — в первую очередь о меняющемся соотношении трудоспособных граждан и пенсионеров.
В подтверждение приведу еще несколько цифр. Накануне Великой Отечественной войны, когда население нашей страны достигало почти 200 млн человек, количество пенсионеров составляло всего лишь 4 млн В 1956 году, когда был установлен нынешний пенсионный возраст, в Советском Союзе проживало тоже около 200 млн человек, из них только 18 млн являлись пенсионерами. Сегодня в России 146 млн граждан, а число лиц, получающих пенсию, превышает 46 млн человек. И эта тенденция будет только усугубляться, поскольку сейчас на пенсию выходит поколение конца 50-х — начала 60-х годов, поколение беби-бума, всплеска рождаемости, самой высокой за все советское время. А их трудовая смена — родившееся в 90-е годы поколение демографического спада.
Оппозиция предлагает «поскрести по сусекам» и найти средства, чтобы отсрочить предложенное правительством решение.
Во-первых, говорят, что нужно направить на увеличение пенсий Фонд национального благосостояния. Напомню, что к концу 2018 года при самом благоприятном развитии ситуации в нем будет около 4 трлн рублей. А годовой бюджет Пенсионного фонда — более 8 трлн рублей. Следовательно, использование средств Фонда национального благосостояния лишь ненадолго отсрочит проблему, но не решит ее полностью, при этом у страны не останется «подушки безопасности» на случай кризиса.
Во-вторых, звучат предложения конфисковать пенсионные накопления граждан и направить их на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Этих средств тоже хватит только на короткий период времени, поскольку общий объем накоплений составляет примерно 3 трлн рублей.
В-третьих, нам советуют поднять взносы в Пенсионный фонд и налог на доходы физических лиц. Однако это неминуемо вызовет повышение инфляции, поскольку заработная плата со всеми ее отчислениями автоматически включается работодателем в себестоимость продукции, а инфляция ударит в первую очередь по пенсионерам.
В-четвертых, многие призывают использовать природную ренту, доходы от нефти и газа для улучшения пенсионного обеспечения граждан. Но это уже и так давным-давно происходит. В начале 2000-х годов по инициативе президента был введен налог на добычу полезных ископаемых. Бюджетные деньги, полученные благодаря этому налогу, направляются в том числе в Пенсионный фонд в виде трансфертов: около 3,5 трлн рублей в год. Без этих средств не было бы возможности платить даже сегодняшние пенсии.
Что касается предложений правительства, то они позволят решить поставленную президентом задачу увеличения пенсий на уровне выше инфляции. Но при этом возникает целый ряд вопросов, которые волнуют многих граждан нашей страны.
Прежде всего вызывает беспокойство проблема занятости людей предпенсионного возраста. Эта проблема, в частности, была в центре внимания на недавно состоявшемся заседании Совета руководителей фракций "Единая Россия". Председатель правительства и лидер нашей партии Дмитрий Медведев, выступая на заседании, дал прямые поручения министерству финансов и министерству труда и социальной защиты разработать программу мер по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, по их материальной поддержке и переобучению.
Сегодня важнейшая задача — проанализировать все риски правительственного законопроекта и предложить пакет решений по их минимизации.
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