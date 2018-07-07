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Правительство продлило беспошлинный экспорт пшеницы
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Правительство продлило беспошлинный экспорт пшеницы 

Парламентская газета 7 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Действие нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу пролонгировано ещё на год — до 1 июля 2019 года.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 года № 737 «О внесении изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» действует с 7 июля 2018 года.
Беспошлинный экспорт пшеницы был одобрен кабмином в 2016 году до 1 июля 2018 года для поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.
Мера оказалась своевременной: в минувшем году Россия получила рекордный урожай за всю историю -135,4 миллиона тонн пшеницы, а в 2016 году — 120,7 миллиона тонн.
В нынешнем сезоне, по прогнозам Минсельхоза, из-за засухи в южных регионах и сдвига сроков посевной в Сибирском и Уральском федеральных округах результат ожидается более скромный — в пределах 100 миллионов тонн. Но значительные прошлогодние запасы зерна продолжают оказывать давление на внутренний рынок, и реализация излишков за рубежом вновь призвана помочь стабилизировать цены.
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