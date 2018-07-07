Прогноз: рубль останется в боковике — с оглядкой на торговые войны и нефть

Хельсинки. Москва , 7 июля — «Вести. Экономика» На фоне рисков глобальных торговых войн и неопределенных перспектив российской экономики рубль способен сохранить боковой тренд, допускают аналитики. Поддержку ему окажут достаточно высокие цены на нефть и ожидания позитива от встречи президентов РФ и США

Определяющее давление Как мы и предполагали, на этой неделе цены на нефть скорректировались с уровней, превышавших $78 за баррель, но одновременно, вопреки ожиданиям аналитиков, Минфин РФ не стал повышать объемы покупки валюты на следующий месяц. В этой связи, хотелось бы отметить, что прогнозы перестают быть неблагодарным делом не только, когда они сбываются, но и в случае, если предварительные предположениям перечеркиваются факторами, несущими позитивный заряд. Это можно отнести и на счет неожиданного решения Минфина, чьи валютные закупки поначалу (с февраля этого года) признавались несущественными для рынка, однако, в последнее время объявлялись едва ли не главным фактором давления.

На таком фоне, остававшийся в боковом тренде, рубль в пятницу к 17:01 мск на Московской бирже национальная валюта в паре с долларом расчетами «завтра» регистрировалась на отметке 63,065 при фьючерсах на нефть Brent $76,61 за баррель — при аналогичных показателях в 62,7275 руб. /$ и $78,68 за баррель неделей ранее.

И на следующей неделе, рассказал главный аналитик “Бинбанка” Антон Покатович, также ожидается боковое движение в диапазоне 62,7-63,7 руб. /$. При этом допускается вероятность ослабления российской валюты, в связи с давлением на все развивающиеся рынки со стороны нового витка торговых войн.

Если исключить слабый эффект однодневного укрепления рубля 10 июля, который имел место в последние несколько лет, оговорил начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов , в сезонном плане предстоящая рабочая неделя не имеет выраженной динамики. Традиционно, влияние на поведение курса доллару к рублю оказывают колебания мировых цен на нефть и изменение диспозиции доллара на международном рынке (как по отношению к корзине крупнейших мировых валют, так и корзине валют развивающихся рынков), а также важным фактором является российский риск в терминах стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS контрактов). В отсутствии внешних шоков и неспособности выше перечисленных факторов сформировать масштабное однонаправленное воздействие, наиболее вероятными для курса доллара США к рублю на предстоящей неделе будут колебания в районе 63,1 руб. /$ плюс/минус два руб., определил Шагов. Причем, без краткосрочного существенного изменения эластичности влияющих на рубль факторов, он не рассчитывает увидеть и большего воздействия со стороны мировых нефтяных цен.

По мнению же Антона Покатовича, нефтяной рынок продолжит оказывать существенную поддержку рублю. По его оценке, риски распродаж на рынке на следующей неделе представляются маловероятными, и нефть останется на защите рубля.

Еще одним «защитным» средством для российской валюты послужило решение Минфина РФ, который объявил в среду, что с 6 июля по 6 августа планируется покупать валюту на 15,8 млрд руб. в день, в сумме направив на эти цели 347,7 млрд руб. В предыдущий месяц эти показатели составили, соответственно, 19 млрд руб. и 379,7 млрд Как разъяснялось в сообщении ведомства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема (387,3 млрд руб.) и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июня 2018 г. составило минус 39,6 млрд, что обусловлено более низким объемом экспорта нефти и нефтепродуктов, по сравнению с прогнозными значениями.

Заявленный июльский эквивалент в 15,8 млрд руб., уточнил Олег Шагов, примерно на 17% меньше среднедневного июньского показателя. И в этой связи, вероятно, несколько уменьшится давление на рубль — в условиях предстоящей, после завершения дивидендных отсечек, волны конвертации нерезидентами рублевых дивидендных выплат в валюту.

Давящая неопределенность При этом против рубля играет усиливающаяся в России общая неопределенность, констатировала главный экономист “Альфа-Банка” Наталья Орлова . Так, пока не совсем понятно, что будет с пенсионной реформой, утверждение которой откладывают на осень (в частности, ссылаясь на то, что принятию столь значимого решения должно предшествовать широкое обсуждение). Однако, нет уверенности в том, что по осени сложится ситуация, которая позволит принять данную реформу в задуманном виде. Тем более, что уже наблюдаются протесты населения против повышения пенсионного возраста и неоднозначными выглядят, увязанные с этим решением прогнозы правительства. «К примеру, в отличие от расчетов МЭР по влиянию увеличения числа работающих на рост отечественной экономики, наша оценка воздействия данного фактора оказалась вдвое меньшей», — сообщила Орлова.

По ее мнению, еще большую осторожность в оценке российских перспектив порождает предстоящее повышение НДС с 18% до 20%, в связи с чем Минэкономразвития недавно снизило ожидания по темпам роста ВВП в 2019 г. до 1,4% г/г против первоначально ожидавшихся 2,2% г/г. И хотя МЭР с Минфином продолжают спорить по поводу воздействия названного фактора на экономический рост, очевидно, что он подразумевает повышение налогового бремени, что, объективно, воспринимается как негатив для рынка, указала главный экономист «Альфа-Банка». В подобных обстоятельствах, подчеркнула она, несмотря на запланированную встречу российского и американского президентов 16 июля, курс национальной валюты двигался в боковом тренде 62,5-63,5 руб. /$ на истекшей неделе и на следующей, вероятно, останется в диапазоне 62,2-64,2 руб. /$.

Изменения налоговой политики отразятся замедлением экономического роста, до 1,4-1,6% в 2019 г., а также ускорением инфляции до локальных максимумов в 5,2% в середине следующего года, подтвердил Антон Покатович. Но, по его словам, это замедление окажет достаточно опосредованное влияние на курс рубля, так как, в целом, экономическая система РФ остается устойчивой. Учитывая макроэкономические конъюнктурные условия, вряд ли, стоит ожидать панического бегства инвесторов из российских активов, резюмировал главный аналитик «Бинбанка».

Тем не менее, констатировал Олег Шагов, ряд плохо поддающихся «оцифровке» факторов способны выступить источником рыночной турбулентности на предстоящей неделе. Среди них, в частности, стоит выделить ожидания итогов предстоящей встречи российского и американского президентов в Хельсинки и риски обострения торговых отношений между США, Европой и Китаем . Напомним, с 6 июля в США вступили в силу ввозные пошлины в 25% на товары из Китая объемом в $50 млрд в год. И в ответ, как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, Пекин незамедлительно ввел 25-процентную пошлину на импорт 659 наименований американской продукции.

С учетом последних событий, пояснил Антон Покатович, можно предположить, что проблематика торговых войн продолжит оказывать негативное воздействие на все валюты развивающихся рынков в среднесрочной перспективе. «Но, по нашим оценкам, высока вероятность возвращения оппонентов за стол переговоров. Мы не ожидаем реализации пессимистичного сценария, при котором США и Китай войдут в затяжную эпоху торговых войн», — отметил эксперт. При этом, добавил он, ожидания встречи Владимира Путина Дональда Трампа 16 июля представляются фактором поддержки рубля. Однако, сама встреча, очевидно, не принесет позитивных настроений на отечественные рынки, поскольку по ее итогам не ожидается существенных подвижек по сирийскому вопросу, а также в вопросе ослабления антироссийских санкций.

Проблема в том, ответила Наталья Орлова, что сегодня на рынке нет понятного драйвера. И если имеются сообщения о предстоящем саммите в Хельсинки, то нет конкретного понимания того, чего можно было бы ждать от общения двух президентов. Причем здесь ссылки на недавнюю встречу Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном (по итогам которой не было объявлено о каких-либо практических договоренностях) не могут послужить аргументом. В отличие от КНДР , на российском рынке присутствие инвесторов гораздо более значимо, конечно, и они должны понимать, для чего инвестируют в Россию. В этой связи, позитивно могло бы быть воспринято достижение в Хельсинки договоренностей по деэскалации на Украине или, например, по поводу того, что новые санкции против РФ далее вводиться не будут, резюмировала аналитик.

Определенное выдавливание При этом на европейском направлении, как отмечалось в недельном обзоре «Альфа-Банка», фиксировалась некоторая стабилизация ситуации — на фоне достижения немецкими политиками соглашения о том, как остановить незаконную миграцию, что послужило сигналом для рынков об окончании разногласий в правительстве Германии

Между тем, в разгар дискуссий по миграционной проблематике мало кто обратил внимание на то, что в Европе назревает новая «горячая точка». На днях президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону о вузах, которые запрещают преподавание на русском языке в частных вузах. Примечательно, что в иных «демократических» российских СМИ, рассказывая об этом решении, упоминали, что в обучение школах Латвии ведется на латышском языке. Тогда как закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения (с сентября 2019 г.) был подписан президентом в начале апреля. К сожалению, в представительстве ЕС в РФ не смогли своевременно ответить на заблаговременно отправленный запрос по поводу мер, которые предполагают предпринять в Брюсселе для того, чтобы воспрепятствовать осуществлению принятого Ригой запрета на возможность обучения на родном языке, между прочим, подразумевающего нарушение прав граждан Евросоюза, составляющих порядка 40% населения конкретной страны?

Правда, известный в Латвии журналист, главред Imhoclub Юрий Алексеев уверен, что латышские власти действуют сегодня столь агрессивно потому, что получили отмашку со стороны ведущих стран ЕС и США, которые и сами проводят сейчас откровенно русофобскую и антироссийскую политику. А потому он не рассчитывает на то, что в Брюсселе все же озаботятся скандальными инициативами Риги, принятыми не в отношении чужаков и пришельцев даже, но в отношении коренных жителей Латвии. Осуществление подобной политики в стране уже привело к тому, что ее жители все активнее «голосуют ногами», выезжая в другие государства, как на западном, так и на восточном (российском) направлении. В этих условиях количество здешнего населения уже уменьшилось на 1 млн человек и продолжает сокращаться, по официальным данным, сейчас здесь проживает порядка 1,8 млн, а на практике, очевидно, еще меньше, уточнил Алексеев.

И в этой ситуации (когда экономическое двустороннее сотрудничество уже ограничено, вследствие введения Москвой ответных контрсанкций), продолжил он, для России было бы резонно активизировать, в частности, программу по обучению в вузах РФ соотечественников из Латвии, которая на сегодня реализуется достаточно вяло. И также было бы логично предусмотреть для них упрощение процедуры принятия российского гражданства, которое, как показывает практика, по-прежнему остается весьма длительным и трудоемким делом. В результате соответствующие бюрократические процедуры отпугивают настолько, что знакомый выпускник русской школы Риги , который сейчас учится в Гааге на биохимика, к примеру, сомневается, а стоит ли ему далее ехать в Россию и, конкретно, в Калужскую область , где ему уже предложили работу?

Но, кстати, чтобы представители перспективного молодого поколения из маленьких балтийских государств, проводящих антироссийскую политику, могли лучше познакомиться с Россией, для них следовало бы облегчить и возможность въезда в страну, а также путешествий по ней. Для этого также неплохо было бы предусмотреть российский аналог «карты поляка», успешно введенной Варшавой . Все это, тем более, важно потому, что Россия, на самом деле, представляется чрезвычайно привлекательной страной, которая сегодня идет в авангарде и активно продвигается вперед, поделился искомым позитивом главред Imhoclub, сам за последние годы проехавший по российским регионам десятки тысяч километров.

Наталья Приходко