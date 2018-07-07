Такая политика: Россия обрастет долгами

Чтобы профинансировать национальные проекты, правительству придется существенно нарастить госдолг. В 2019-2021 годах Россия займет на выполнение нового майского указа 1,7 трлн руб., из-за чего госдолг превысит 16% ВВП. Сами нацпроекты пока не прошли утверждение.

Расходы федерального бюджета в 2019 году могут составить 17,9 трлн руб., увеличившись в номинале от прошлогодних планов на 1,5 трлн руб. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики (ОНБНТП), направленной Минфином в пятницу, 6 июля, в правительство.

Расходы на 2020 год предложены на уровне 18,9 трлн руб., а в 2021 году — 19,9 млрд руб.

Бюджетные доходы следующего года Минфином оценены в размере 19,6 трлн руб. Доходы 2020 года оцениваются в размере 20 трлн руб., а 2021 года — 20,5 трлн руб.

Главное изменение бюджетной политики в том, что Минфин наконец объединил в одном бюджете разнонаправленные планы по накоплению резервов и сокращению ненефтегазового дефицита.

Благодаря новому бюджетному правилу, которое уже действует в 2018 году, в следующую трехлетку ФНБ будет переведен в режим только накопления нефтегазовых доходов. А вот расходы на инвестиции предлагается занимать на внутреннем рынке, увеличивая размер госдолга.

Объем госдолга по замыслу Минфина увеличится с 14% ВВП в 2018 году до 15% в 2019-м. В 2020 году он вырастет еще до 16%, а в 2021-м — до 16,6%.

Такой размер госдолга признан «экономически безопасным».

Для реализации этой конструкции, прежде всего, предлагается полностью отказаться от финансирования дефицита бюджета за счет ФНБ. Ресурсы фонда «будут использоваться исключительно в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ», — говорится в документах Минфина.

Отметим, что сейчас существует только одна госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений, в которую можно было вступить до 31 декабря 2014 года. По планам Минфина таким образом расходы ФНБ сокращаются с 1,1 трлн руб. в 2018 году до 4,5 млрд руб. в 2019 году, 3,8 млрд руб. в 2020 году и 3,4 млрд руб. в 2021 году.

Новый бюджетный Фонд развития формируется не из доходов бюджета, а исключительно на заемные средства.

«Это приведет к структурному дефициту бюджета на первичном уровне в объеме около 0,5% ВВП ежегодно», — говорится в материалах Минфина.

В реальных деньгах предельный объем Фонда в развития в 2019 году может составить 530 млрд руб. На следующий год на нужды нового фонда может быть занято еще 556,3 млрд руб. и 597,4 млрд руб. в 2020 году. Но такая конструкция позволяет Минфину пополнять реальный размер Фонда развития в зависимости от готовности и обоснованности инфраструктурных проектов, главным критерием для которых является соответствие требованиям майскому указу президента (№204) «О национальных целях и стратегических задачах развития».

Накопительство ФНБ при одновременном заимствовании Фонда развития Минфином объясняется «золотым правилом» по которому «дефицит бюджета направляется на создание новых активов, на капитальные вложения, на создание и стимулирование экономики, а не на текущее потребление».

Отметим, что параллельно Минэкономразвития уже провело работу по оптимизации традиционных инвестиционных расходов из федерального бюджета.

В мае этого года Минэкономразвития отказало ведомствам в проектах на сумму 396,8 млрд руб. на 2019 год по федеральным целевым программам (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). На 2020 год количество отклоненных инвестпроектов увеличено до 555,4 млрд руб.

По решению Минэкономразвития расходы на ФЦП и ФАИП сворачиваются с 737,3 млрд руб. в 2019 году до 468,5 млрд руб. в 2021 году. Такое «усыхание» ФЦП и ФАИП сопоставимо и с темпами увеличения Фонда развития, который будет управляться уже по другим правилам.

Так же Минфин определился и с общей стоимостью мероприятий по президентскому указу «О национальных целях и стратегических задачах развития».

С учетом Фонда развития и нацпроектов в 2019 году и в 2020 году планируется потратить на эти цели 1,2 трлн руб. ежегодно. В 2021 году эти расходы уже оценены в 1,5 трлн руб.

Впрочем, нацпроектов у правительства пока нет. Они будут готовы не ранее 1 октября 2018 года. Так что пока можно говорить только о предельных лимитах, а не конкретных статьях расходов.

Остальные бюджетные расходы считаются «базовыми» (они заложены в действующий бюджет на 2018-2020 годы) и рамки маневра для их увеличения, небольшие. В основном они проиндексированы на уровень изменившихся показателей инфляции.

Тем не менее в условиях неопределенности с нацпроектами, Минфин в основных направлениях сделал важную оговорку для региональных властей: в отличии от майских указов 2012 года новый указ президента «не предполагает увеличения нефинансируемых мандатов регионов».

Для региональных бюджетов запланировано сокращение общего дефицита с 97 млрд руб. в 2019 году до 36 млрд руб. в 2021 году.

При этом указывается, что источниками финансирования дефицита бюджетов субъектов станут «ценные бумаги и кредиты от кредитных организаций».

Но как при этом будет гаситься долг регионов, который, по данным Счетной палаты на 1 января 2018 года, составил 2,3 трлн руб., Минфином не объясняется.

Никаких новых налоговых потрясений, кроме уже фактических принятых решений Минфин не обещает.

В основных направлениях учтены рост НДС с 18% до 20%, ускоренный возврат НДС экспортерам, фиксация страховых взносов на уровне 30% и завершающийся в 2021 году нефтегазовый налоговый маневр. Для бизнеса более важными могут быть детали.

Основные направления обещают на ближайшую трехлетку продолжение улучшения администрирования доходов бюджетной системы, «в том числе за счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство», говорится в материалах Минфина.

Особое внимание будет уделено «повышению собираемости зарплатных налогов, а также созданию единой информационной среды налоговых и таможенных органов, включая единый механизм сквозного контроля».