Ежегодный рост госдолга РФ составит 2 трлн рублей

В Минфине считают, что в ближайшие три года госдолг России планомерно будет расти на 2 трлн рублей, именно такие параметры финансовое ведомство заложило в проект бюджета на трехлетний период, следует из документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».
Согласно документу, опубликованному на сайте бюджетного комитета Госдумы, на конец 2019 года объем госдолга России составит 15,9 трлн рублей, в 2020 году — 17,8 трлн рублей, в 2021 году — 19,8 трлн рублей, передает ТАСС.
Напомним, в конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия может себе позволить увеличить государственный долг за шесть лет на 5-7% ВВП.
Между тем, по данным ЦБ, только в мае иностранные инвесторы продали российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на 97 млрд рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия бегства инвесторов из госдолга России.