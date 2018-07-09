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Ежегодный рост госдолга РФ составит 2 трлн рублей
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Минфин предупредил о ежегодном росте госдолга на 2 трлн рублей 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Минфине считают, что в ближайшие три года госдолг России планомерно будет расти на 2 трлн рублей, именно такие параметры финансовое ведомство заложило в проект бюджета на трехлетний период, следует из документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».
Согласно документу, опубликованному на сайте бюджетного комитета Госдумы, на конец 2019 года объем госдолга России составит 15,9 трлн рублей, в 2020 году — 17,8 трлн рублей, в 2021 году — 19,8 трлн рублей, передает ТАСС.
Напомним, в конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия может себе позволить увеличить государственный долг за шесть лет на 5-7% ВВП.
Между тем, по данным ЦБ, только в мае иностранные инвесторы продали российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на 97 млрд рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия бегства инвесторов из госдолга России.
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